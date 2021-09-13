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Sakarya meydan muharebesi 100 yaşında! Dünya harp tarihinin en uzun meydan muharebesi

A Haber
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Giriş: 13.09.2021 14:10
Güncelleme:13.09.2021 14:11
Dünya harp tarihinin en uzun meydan muharebesi olan Sakarya Meydan Muharebesi'nin yüzüncü yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Başkan Erdoğan'ın da katılacağı o etkinliklerden biri bugün Ankara Polatlı'da yapılacak. Ayrıntıları Ankara'dan A Haber muhabiri Rüya Akkuş aktadı.
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