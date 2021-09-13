13 Eylül 2021, Pazartesi
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Sakarya meydan muharebesi 100 yaşında! Dünya harp tarihinin en uzun meydan muharebesi
Dünya harp tarihinin en uzun meydan muharebesi olan Sakarya Meydan Muharebesi'nin yüzüncü yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Başkan Erdoğan'ın da katılacağı o etkinliklerden biri bugün Ankara Polatlı'da yapılacak. Ayrıntıları Ankara'dan A Haber muhabiri Rüya Akkuş aktadı.