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Sakarya Gaz Sahası’nda destan yazılıyor! Filyos'ta gurur tablosu | Gece gündüz demeden fedakarca çalışıyorlar

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Giriş: 22.01.2023 17:46
Türkiye'nin en büyük doğalgaz keşfinin yapıldığı Sakarya Gaz Sahası'nda çalışmalar tam gaz sürüyor. Karadeniz gazını evlere taşıma projesinde yurda gönüllü dönen 150 mühendis de çalışıyor. Sakarya Gaz Sahası'nda gece gündüz demeden fedakârca çalışan mühendisler, çalışmalarda gelinen aşamayı anlattı: Milli hedefler için buradayız. İki ay içerisinde bu tesisi çalışır vaziyette teslim edeceğiz. Hedefimiz 25 Mart'ta gazı yakmak
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