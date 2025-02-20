Şaibe soruşturmasında yeni perde! "Kılıçdaroğlu ateşe odun attı"

CHP’nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve eski Genel Sekreteri Akif Hamzaçebi’nin ardından, savcılık ‘tanık listesi’ne bir isim daha ekledi. O isim, eski CHP Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş oldu. Savaş, daha önce yaptığı açıklamada, “Delegelere oy karşılığı ev ve araba verdiler, yetmedi bavul dolusu dolar dağıttılar” demişti. Savaş’ın 25 Şubat’ta ifade vermesi beklenirken, parti içinde de büyük bir kaos yaşanıyor. Eski ve yeni birçok CHP’linin hedefinde ise Ekrem İmamoğlu var. "Siyasi geleceği uğruna partiyi mahkemeye düşürdü" diyen tepkiler artarken, İmamoğlu’na yönelik eleştiriler giderek çoğalıyo

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