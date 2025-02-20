21 Şubat 2025, Cuma

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları Şaibe soruşturmasında yeni perde! "Kılıçdaroğlu ateşe odun attı"
Şaibe soruşturmasında yeni perde! Kılıçdaroğlu ateşe odun attı

Şaibe soruşturmasında yeni perde! "Kılıçdaroğlu ateşe odun attı"

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 20.02.2025 23:02
CHP’nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve eski Genel Sekreteri Akif Hamzaçebi’nin ardından, savcılık ‘tanık listesi’ne bir isim daha ekledi. O isim, eski CHP Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş oldu. Savaş, daha önce yaptığı açıklamada, “Delegelere oy karşılığı ev ve araba verdiler, yetmedi bavul dolusu dolar dağıttılar” demişti. Savaş’ın 25 Şubat’ta ifade vermesi beklenirken, parti içinde de büyük bir kaos yaşanıyor. Eski ve yeni birçok CHP’linin hedefinde ise Ekrem İmamoğlu var. "Siyasi geleceği uğruna partiyi mahkemeye düşürdü" diyen tepkiler artarken, İmamoğlu’na yönelik eleştiriler giderek çoğalıyo
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Şaibe soruşturmasında yeni perde! Kılıçdaroğlu ateşe odun attı
Şaibe soruşturmasında yeni perde: Kılıçdaroğlu ateşe odun attı!
Şaibe soruşturmasında yeni perde: Kılıçdaroğlu ateşe odun attı!
TÜSİAD’a tepki çığ gibi!
TÜSİAD'a tepki çığ gibi!
Bakan Kurum depremzede ailenin yeni yuvasına kavuştuğunu duyurdu!
Bakan Kurum depremzede ailenin yeni yuvasına kavuştuğunu duyurdu!
Yenidoğan çetesi davasında 4. gün
Yenidoğan çetesi davasında 4. gün
Trump’tan kralımız çok yaşa paylaşımı!
Trump'tan "kralımız çok yaşa" paylaşımı!
Vali Davut Gül açıkladı! İstanbul’da okullar tatil...
Vali Davut Gül açıkladı! İstanbul'da okullar tatil...
Yenidoğan Çetesi davasının duruşması ertelendi!
Yenidoğan Çetesi davasının duruşması ertelendi!
DEAŞ’ın kanlı planı nasıl önlendi?
DEAŞ'ın kanlı planı nasıl önlendi?
TÜSİAD geçmişte olduğu gibi yine devrede
TÜSİAD geçmişte olduğu gibi yine devrede
TÜSİAD yöneticileri serbest bırakıldılar
TÜSİAD yöneticileri serbest bırakıldılar
TÜSİAD yöneticileri hakim karşısında!
TÜSİAD yöneticileri hakim karşısında!
TÜSİAD’ın çıkışı ayaklarındaki toprağın kaydığını gösteriyor!
"TÜSİAD’ın çıkışı ayaklarındaki toprağın kaydığını gösteriyor!"
Daha Fazla Video Göster