Sahte ve algıcı ekonomist anlama rehberi! Faruk Erdem A Haber'de anlattı

Pandemi tüm dünyada ekonomik problemlere sebep olurken Türkiye bu süreçte diğer ülkelerden pozitif ayrıştı. Gerçek verileri görmezden gelen bazı kesimler Türkiye ekonomisini hedef alıp algı çalışması yapıyor. Peki ekonomiye yönelik yapılan algılar neler? Bunları yapanlar nasıl anlaşılır? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında anlattı.

SAHTE VE ALGICI EKONOMİST ANLAMA REHBERİ



- DOLARDAN BAŞKA KONULARI YOKTUR

- MAKRO VERİLERLE İLGİLENMEZLER

- DEVLET KURUMLARINI HEDEFLERLER

- MEMLEKET SEVGİLERİ YOKTUR

- SOSYAL MEDYADAN ÇIKMAZLAR

- ÇELİŞKİLERDEN ÇEKİNMEZLER

- KRALLAR GİBİ YAŞAR FAKİRLİK EDEBİYATI YAPARLAR

- ÖNGÖRÜLERİ VE TEZLERİ HEP KARAVANADIR

- DEMOKRASİYİ PEK SEVMEZLER