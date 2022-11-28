Sahte rezervasyonla 12 milyon TL’lik vurgun! Sahte rezervasyon çetesi çökertildi

Muğla merkezli bir çetenin, internet üzerinden otel rezervasyonu yapan 180 kişiyi dolandırdığı ve 12 milyon lira vurgun yaptığı tespit edildi. 6 aylık takip sonucu düzenlenen operasyonda 25 şüpheli yakalandı.

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