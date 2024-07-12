12 Temmuz 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO

Sahte kurum kartı düzenleyenler yakalandı! İçişleri bakanlığı logosuyla sahte kart basanlar yakalandı

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 12.07.2024 18:20
Güncelleme:12.07.2024 18:21
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bakanlığın ismini kullanarak kimlik kartları düzenleyen kişilerin yakalandığını duyurdu. Bakan Yerlikaya yaptığı açıklamada "11.07.2024 tarihinde Sosyal Medya Platformu üzerinden İçişleri Bakanlığımızı etiketleyerek paylaşılan ihbar sonucu, İçişleri Bakanlığımızın ismi kullanılarak kimlik kartları düzenlenmiş olduğu tespit edilmiştir. Devlet kurumlarının adını kullanarak dolandırıcılık yapan ve imtiyaz sağlamaya çalışanlara, suç odakları ve suçlulara göz açtırmayacağız." dedi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Sahte kurum kartı düzenleyenler yakalandı!
Sahte kurum kartı düzenleyenler yakalandı!
Yurt dışında darbe girişimi anlatılacak!
Yurt dışında darbe girişimi anlatılacak!
Köpek düzenlemesi şekilleniyor
Köpek düzenlemesi şekilleniyor
PKK ile mücadelede mürekkep stratejisi
PKK ile mücadelede mürekkep stratejisi
Diplomaside fotoğrafların dili
Diplomaside fotoğrafların dili
Her ay 25-30 bin konut teslim edeceğiz
"Her ay 25-30 bin konut teslim edeceğiz"
İstanbulkart’ta öğrenci indirimine yaş sınırı!
İstanbulkart'ta öğrenci indirimine yaş sınırı!
Gazeteci-yazar Mehmet Çevket Eygi anısına!
Gazeteci-yazar Mehmet Çevket Eygi anısına!
9 terörist ex! Mehmetçiğin nefesi enselerinde...
9 terörist ex! Mehmetçiğin nefesi enselerinde...
Mescid-i Aksa’da yine İsrail engeli!
Mescid-i Aksa’da yine İsrail engeli!
Başkan Erdoğan’dan NATO’da terör ayarı
Başkan Erdoğan'dan NATO'da terör ayarı
Kılıçdaroğlu’ndan Tanju Özcan’a sert tepki!
Kılıçdaroğlu'ndan Tanju Özcan'a sert tepki!
Daha Fazla Video Göster