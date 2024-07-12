12 Temmuz 2024, Cuma
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Sahte kurum kartı düzenleyenler yakalandı! İçişleri bakanlığı logosuyla sahte kart basanlar yakalandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bakanlığın ismini kullanarak kimlik kartları düzenleyen kişilerin yakalandığını duyurdu. Bakan Yerlikaya yaptığı açıklamada "11.07.2024 tarihinde Sosyal Medya Platformu üzerinden İçişleri Bakanlığımızı etiketleyerek paylaşılan ihbar sonucu, İçişleri Bakanlığımızın ismi kullanılarak kimlik kartları düzenlenmiş olduğu tespit edilmiştir. Devlet kurumlarının adını kullanarak dolandırıcılık yapan ve imtiyaz sağlamaya çalışanlara, suç odakları ve suçlulara göz açtırmayacağız." dedi.