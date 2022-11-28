Sahte doktor yakayı ele verdi! Bakan Koca’dan açıklama geldi

Tekirdağ'da kendini doktor olarak tanıtıp hastanede dolaşan kişi tutuklandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca konuyla ilgili açıklamada bulundu. Paylaşımında; “Bakanlığımız, Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesindeki hastanede bir kişinin kendini yeni mezun doktor gibi tanıtıp bir uzmanın yanında tıbbi süreçleri izlediği şeklinde özetlenen olayı araştırmak üzere, gerekli süreci başlatıp müfettiş görevlendirmiştir.” ifadelerini kullandı. İşte sahte doktorla ilgili detaylar...

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