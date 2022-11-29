29 Kasım 2022, Salı
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Sahte doktor devletten maaş aldı mı? Bakan Koca'dan net yanıt
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin konuştuğu sahte doktor skandalıyla ilgili konuştu. 'Müfettiş görevlendirdik' diyen Bakan Koca, sahte doktorun maaş aldığı yönündeki iddialara yanıt verdi.