29 Mart 2023, Çarşamba
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Sahte doktor Ayşe Özkiraz hakkında karar çıktı
Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde kendisini 'pratisyen hekim' olarak tanıtan, sahte diploma ile görev yaptığı anlaşılınca tutuklanan ve hakkında 13 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan 20 yaşındaki Ayşe Özkiraz tahliye edildi.