29 Mart 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Sahte doktor Ayşe Özkiraz hakkında karar çıktı

Sahte doktor Ayşe Özkiraz hakkında karar çıktı

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 29.03.2023 09:36
Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde kendisini 'pratisyen hekim' olarak tanıtan, sahte diploma ile görev yaptığı anlaşılınca tutuklanan ve hakkında 13 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan 20 yaşındaki Ayşe Özkiraz tahliye edildi.
Ayşe Özkiraz hakkında karar çıktı
Ayşe Özkiraz hakkında karar çıktı
Kılıçdaroğlu İnce’ye ne teklif edecek?
Kılıçdaroğlu İnce'ye ne teklif edecek?
Başkan Erdoğan’dan 2 kritik temas
Başkan Erdoğan'dan 2 kritik temas
İskoçya’da ilk Müslüman başbakan!
İskoçya’da ilk Müslüman başbakan!
Çat kapı haciz tarihe karıştı!
Çat kapı haciz tarihe karıştı!
Kılıçdaroğlu Akşener’i tehdit mi etti?
Kılıçdaroğlu Akşener'i tehdit mi etti?
CHP medyasında HDP güzellemeleri
CHP medyasında HDP güzellemeleri
Savunmada yeni projeler geliyor
Savunmada yeni projeler geliyor
Asgari ücrete yeni zam geliyor
Asgari ücrete yeni zam geliyor
Başkan Erdoğan-Erbakan teması sonrası açıklama
Başkan Erdoğan-Erbakan teması sonrası açıklama
Koalisyon HDP’ye hangi sözü verdi?
Koalisyon HDP'ye hangi sözü verdi?
Enerji üretimi için geri sayım
Enerji üretimi için geri sayım
Daha Fazla Video Göster