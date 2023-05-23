23 Mayıs 2023, Salı
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Sahipsiz çantayı 'ölmek istiyorum' diyerek fırlattı! Vatandaşın dehşet anı kamerada
Galata Kulesi Meydanı'nda bir binanın girişinde unutulan şüpheli çantayı alan şahsın, "ölmek istiyorum" diyerek vatandaşların üstüne fırlatması sonucu yaşanan dehşet anlarının güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Vatandaşların can havliyle koşarak adeta birbirlerini ezdikleri o anlarla ilgili fünye ile patlatılan çantadan yiyecek ve çocuk bezi çıktı.