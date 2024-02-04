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Şahinbey Millet Camii açıldı! Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar

ahaber.com.tr
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Giriş: 04.02.2024 17:05
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Gaziantep'te Şahinbey Millet Camii'nin açılışını gerçekleştirdi. Şahinbey Millet Camii Türkiye'nin en büyük 2. camisi olma özelliğini taşıyor.
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