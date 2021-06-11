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Sahil sarıdan siyaha döndü! "Denize girmek intihar gibi"

DHA
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Giriş: 11.06.2021 12:03
Balıkesir'in sahillerinde kumun rengi, kirlilik ve müsailaj nedeniyle sarıdan siyaha döndü. Sahillerdeki kirlilik, dron ile havadan görüntülenirken, Bandırma Kent Konseyi Başkanı Dr. Murat Ergöz, soruna acil çözüm bulunması gerektiğini söyledi. Ergöz, "Deniz artık sinyal vermeye, 'bu kirliliği artık kaldıramıyorum' demeye başladı. Bandırma'da denize girmek intihar gibi bir şey. Mümkün değil" diye konuştu.
Sahil sarıdan siyaha döndü! Denize girmek intihar gibi
Sahil sarıdan siyaha döndü! "Denize girmek intihar gibi"
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