27 Mart 2022, Pazar
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Sahil Güvenlik mayın alarmında | 3 mayın arama gemisi ve 1 hayalet gemi görev yapıyor
İstanbul Boğazı’nda eski tip mayının bulunmasının ardından tedbirler artırıldı. Olası tehlikelere karşı, deniz kuvvetleri üç mayın tarama gemisini Balıkesir’den İstanbul’a gönderdi. A Haber Yurt-İstanbul Haberler Müdürü Kerim Ulak, o mayının imha edildiği yerde.