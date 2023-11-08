Saha analizi: Sokak savaşları ne anlatıyor? A Haber'de değerlendirdi: Hamas zayiatı daha da artırabilirse Netanyahu…

Katil İsrail’in saldırılarının 33. gününde Gazze’de neler yaşanıyor? Yusuf Alabarda bölgeden gelen görüntüleri A Haber'de değerlendirdi. Alabarda, "Eğer Hamas bir ay içinde zayiatı daha da artırabilirse bu Netanyahu hükümetinin gitmesiyle sonuçlanabilir. Netanyahu gider bunun üzerine esir takası üzerinden Hamas ile bir masa kurulur. İsrail askerleri geri çekilir. İsrail askeri çekilse bile deniz yoluyla dünya ile trafiği açılmış bir Gazze konsepti koşul koşulabilir." dedi.

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