05 Mayıs 2025, Pazartesi
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Sağlıkta teknolojik istiklal bildirisi açıklandı! Yerli üretim teşvik edilecek
İlim Yayma Vakfı ödülü sahibi bilim insanları, Türkiye'nin sağlıkta dışa bağımlılığını azaltmak amacıyla 'Sağlıkta Teknolojik İstiklal' bildirisini açıkladı. Toplantıya İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan da katıldı. Bilal Erdoğan toplantıda bilim insanları ve kamuoyu arasında köprü kurmayı hedeflediklerini belirtti.