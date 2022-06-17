17 Haziran 2022, Cuma
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Gül Masalı
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Yalnız Kurt
- Hakim
- Destan
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Sağlıkçıların mali haklarında iyi gelişme! Yeni yasa neler getiriyor?
Sağlık çalışanlarının özlük ve mali haklarını iyileştiren teklif, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Düzenlemeyle doktorların sabit ek ödeme oranları artırılacak. Aile hekimlerinin uzmanlık eğitimi için tanınan süre 2029 yılına uzatılacak. İşte tüm detaylar…