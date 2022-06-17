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Sağlıkçıların mali haklarında iyi gelişme! Yeni yasa neler getiriyor?

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Giriş: 17.06.2022 09:21
Sağlık çalışanlarının özlük ve mali haklarını iyileştiren teklif, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Düzenlemeyle doktorların sabit ek ödeme oranları artırılacak. Aile hekimlerinin uzmanlık eğitimi için tanınan süre 2029 yılına uzatılacak. İşte tüm detaylar…
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