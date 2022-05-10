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Sağlıkçılara ve kadına yönelik şiddet gündemde! Israrlı takibin cezası can yakacak

A Haber
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Giriş: 10.05.2022 12:36
Kadına ve sağlık çalışanlarına şiddetin önlenmesine ilişkin teklif Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde görüşülecek. Hazırlanan teklife göre kadına yönelik ısrarlı takibe 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası verilecek. Suç boşanılan eşe ya da çocuğa karşı işlendiği takdirde, mağdur okulunu ve konutunu terk etmek zorunda kalırsa söz konusu ceza da katlanarak artacak. Detayları A Haber muhabiri Tülay Ağaoğlu aktardı.
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