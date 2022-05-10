Sağlıkçılara ve kadına yönelik şiddet gündemde! Israrlı takibin cezası can yakacak

Kadına ve sağlık çalışanlarına şiddetin önlenmesine ilişkin teklif Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde görüşülecek. Hazırlanan teklife göre kadına yönelik ısrarlı takibe 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası verilecek. Suç boşanılan eşe ya da çocuğa karşı işlendiği takdirde, mağdur okulunu ve konutunu terk etmek zorunda kalırsa söz konusu ceza da katlanarak artacak. Detayları A Haber muhabiri Tülay Ağaoğlu aktardı.

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