10 Mayıs 2022, Salı
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Hakim
- Adı Sevgi
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Sağlıkçılara ve kadına yönelik şiddet gündemde! Israrlı takibin cezası can yakacak
Kadına ve sağlık çalışanlarına şiddetin önlenmesine ilişkin teklif Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde görüşülecek. Hazırlanan teklife göre kadına yönelik ısrarlı takibe 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası verilecek. Suç boşanılan eşe ya da çocuğa karşı işlendiği takdirde, mağdur okulunu ve konutunu terk etmek zorunda kalırsa söz konusu ceza da katlanarak artacak. Detayları A Haber muhabiri Tülay Ağaoğlu aktardı.