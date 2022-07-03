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Sağlık üzerinden yeni kaos planı! FETÖ sağlık çalışanlarını nasıl sabote ediyor?

A Haber
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Giriş: 03.07.2022 11:15
Sağlıkta şiddet konusu yeni bir kaos ortamı için FETÖ'ye fırsat olmaya başladı. Türk Tabipler Birliği ve sendikalarda kendisine zemin bulan FETÖ, sağlıkta şiddeti körükleyerek kaostan besleniyor. Bunu daha iyi anlayabilmek için basındaki bazı haberleri ve arka planlarını anlatmaya çalışacağız. FETÖ, oyun içinde nasıl oyun kuruyor? Detaylar analiz haberimizde...
İşte FETÖnün sağlık sistemini çökertme planı! İŞTE FETÖ'NÜN SAĞLIK SİSTEMİNİ ÇÖKERTME PLANI!

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Sağlık üzerinden yeni kaos planı
Sağlık üzerinden yeni kaos planı
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