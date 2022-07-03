03 Temmuz 2022, Pazar
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Sağlık üzerinden yeni kaos planı! FETÖ sağlık çalışanlarını nasıl sabote ediyor?
Sağlıkta şiddet konusu yeni bir kaos ortamı için FETÖ'ye fırsat olmaya başladı. Türk Tabipler Birliği ve sendikalarda kendisine zemin bulan FETÖ, sağlıkta şiddeti körükleyerek kaostan besleniyor. Bunu daha iyi anlayabilmek için basındaki bazı haberleri ve arka planlarını anlatmaya çalışacağız. FETÖ, oyun içinde nasıl oyun kuruyor? Detaylar analiz haberimizde...