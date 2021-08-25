Sağlık turizminin yeni merkezi: Türkiye! Pandemi engel olamadı

Türkiye son yıllarda sağlık turizminin dünyadaki en önemli üslerinden biri haline geldi. Yerli ve yabancı turistler özellikle de saç ekimi ve estetik operasyonları için Türkiye'yi tercih ediyor. Araştırmalara göre; ülkemize gelen bir sağlık turisti ortalama 2 bin 500 dolar bırakıyor.

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