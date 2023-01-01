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Sağlık turizminin merkezi Türkiye! Yabancı hastalar Türkiye’de tedavi oluyor

A Haber
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Giriş: 01.01.2023 13:00
Yatırımlar sayesinde sağlık sektöründe önemli gelişmeler yaşandı. Bu durum yabancı hastaların Türkiye'yi tercih etmesine neden oluyor. Son 3 yılda yaklaşık 3 milyon kişi tedavi için ülkemize geldi.
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