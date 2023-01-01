Sağlık turizminin merkezi Türkiye! Yabancı hastalar Türkiye’de tedavi oluyor

Yatırımlar sayesinde sağlık sektöründe önemli gelişmeler yaşandı. Bu durum yabancı hastaların Türkiye'yi tercih etmesine neden oluyor. Son 3 yılda yaklaşık 3 milyon kişi tedavi için ülkemize geldi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN