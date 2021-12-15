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Sağlık sistemi nereden nereye geldi? Türkiye sağlık sisteminde nasıl devrim yaptı?

A Haber
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Giriş: 15.12.2021 14:49
Eski Türkiye'de sağlık sistemi yüzünde büyük acılar yaşandı. Evlatlar, hasta anne ve babalarının ölümünü acil servis önünde beklerken çaresiz izlemek durumunda kaldı. Çocuklar, yanlış tedavi sonucu kollarını, bacaklarını kaybetti. Doktor bulmak da sorundu ilaç da hastanede yatacak yer ise en büyük problemlerdendi. Şimdi hafızalara kazınan o günleri ve sonrasında yaşanan değişimi ekranlara A Haber getirdi.
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