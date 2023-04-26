26 Nisan 2023, Çarşamba
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Sağlık devrimini anlatan hastane! Okmeydanı SSK’nın değişimi
Duayen gazeteci Savaş Ay'ın 90'lı yılların ikinci yarısına damga vuran A Takımı programının önemli bölümlerinden biri de SSK hastanelerinde yaptığı çekimlerdi. Okmeydanı, Samatya ve Eyüp SSK hastanelerindeki içler acısı duruma Başkan Recep Tayyip Erdoğan da mitinglerinde sık sık sözü getiriyor. İşte Okmeydanı SSK hastanesinin o zamanki ve şimdiki halini A Haber ekranlara taşıdı.