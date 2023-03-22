Sağlık Bakanlığının 10.900 sürekli işçi alımı ilanı Resmi Gazete'de | Hangi meslekten ne kadar işe alım yapılacak?

Sağlık Bakanlığının 10 bin 900 sürekli işçinin alımına ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. Adaylar başvurularını Türkiye İş Kurumunun (İŞKUR) "esube.iskur.gov.tr" adresi üzerinden 22-27 Mart'ta gerçekleştirecek. Peki, hangi meslekten ne kadar işe alım gerçekleşecek? İşte detaylar...