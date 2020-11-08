Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka sayılarını açıkladı | 8 Kasım Pazar

Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı, covid19.saglik.gov.tr adresinden Türkiye'nin günün koronavirüs (Kovid-19) tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 141 bin 944 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 516 kişiye hastalık tanısı konuldu, 84 kişi hayatını kaybetti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Zorunlu olmadıkça kalabalık ortamlardan uzak durun. Hijyene dikkat edin. Maske kullanın." mesajını verdi.

SON DAKİKA HABERİ: Sağlık Bakanlığı, covid19.saglik.gov.tr adresinden Türkiye'nin günün koronavirüs (Kovid-19) tablosunu açıkladı.

Türkiye'de son 24 saatte 141 bin 944 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 516 kişiye hastalık tanısı konuldu, 84 kişi hayatını kaybetti.



Ağır hasta sayısı 2 bin 740 oldu, son 24 saatte 2 bin 18 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 338 bin 239'a yükseldi.



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Zorunlu olmadıkça kalabalık ortamlardan uzak durun. Hijyene dikkat edin. Maske kullanın." mesajını verdi.

DÜNÜN TABLOSU





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