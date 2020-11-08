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Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka sayılarını açıkladı | 8 Kasım Pazar
Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı, covid19.saglik.gov.tr adresinden Türkiye'nin günün koronavirüs (Kovid-19) tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 141 bin 944 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 516 kişiye hastalık tanısı konuldu, 84 kişi hayatını kaybetti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Zorunlu olmadıkça kalabalık ortamlardan uzak durun. Hijyene dikkat edin. Maske kullanın." mesajını verdi.
Türkiye'de son 24 saatte 141 bin 944 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 516 kişiye hastalık tanısı konuldu, 84 kişi hayatını kaybetti.
DÜNÜN TABLOSU
SON DAKİKA HABERİ: Sağlık Bakanlığı, covid19.saglik.gov.tr adresinden Türkiye'nin günün koronavirüs (Kovid-19) tablosunu açıkladı.
Türkiye'de son 24 saatte 141 bin 944 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 516 kişiye hastalık tanısı konuldu, 84 kişi hayatını kaybetti.
Ağır hasta sayısı 2 bin 740 oldu, son 24 saatte 2 bin 18 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 338 bin 239'a yükseldi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Zorunlu olmadıkça kalabalık ortamlardan uzak durun. Hijyene dikkat edin. Maske kullanın." mesajını verdi.
DÜNÜN TABLOSU
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