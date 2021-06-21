21 Haziran 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Sağlık Bakanlığı korona virüs vaka ve vefat tablosunu açıkladı (21 Haziran 2021)

Sağlık Bakanlığı korona virüs vaka ve vefat tablosunu açıkladı (21 Haziran 2021)

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 21.06.2021 20:33
Sağlık Bakanlığı, 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı. Son 24 saatte yapılan 221 bin 52 testte, 5 bin 294 vaka ile 429 koronavirüs hastası tespit edildi. Yaşamını yitiren 51 kişi ile toplam can kaybı 49 bin 236'ya yükseldi.

Sağlık Bakanlığı'nca duyurulan 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu'na göre; son 24 saatte yapılan 221 bin 52 testte 5 bin 294 vaka, 429 hasta tespit edildi. Virüs nedeniyle 51 kişi hayatını kaybederken, 5 bin 93 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Bugünkü verilerle toplam test sayısı 58 milyon 773 bin 835, toplam vaka sayısı 5 milyon 375 bin 593, toplam vefat sayısı 49 bin 236, toplam ağır hasta sayısı 808, toplam iyileşen sayısı ise 5 milyon 237 bin 731 oldu.

Tabloda haftalık oranlar ise hastalarda zatürre oranı yüzde 2,9, yatak doluluk oranı yüzde 49,3, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 63,3, solunum cihazına bağlı (ventilatör) doluluk oranı yüzde 27,0, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 şeklinde yer aldı.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
Türkiye'de vefat rakamı düştü
Türkiye'de vefat rakamı düştü
28 saatte 10 katlı bina inşa ettiler
28 saatte 10 katlı bina inşa ettiler
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Bir saadet zinciri vurgunu daha!
Bir saadet zinciri vurgunu daha!
Ümit Özdağ'dan yeni parti açıklaması! Tarih verdi
Ümit Özdağ'dan yeni parti açıklaması! Tarih verdi
Türkiye Gagavuzya'da hastane ve okullar yaptı
Türkiye Gagavuzya'da hastane ve okullar yaptı
1915 Çanakkale Köprüsü için geri sayım başladı
1915 Çanakkale Köprüsü için geri sayım başladı
Ekrem İmamoğlu'ndan basın özgürlüğüne skandal saldırı!
Ekrem İmamoğlu'ndan basın özgürlüğüne skandal saldırı!
İzmir Ödemiş'i sağanak vurdu!
İzmir Ödemiş'i sağanak vurdu!
Bitlis'te 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Bitlis'te 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Kabine toplandı! Maskelere veda edecek miyiz?
Kabine toplandı! Maskelere veda edecek miyiz?
Marmara Denizi'ne oksijen takviyesi
Marmara Denizi'ne oksijen takviyesi
Daha Fazla Video Göster