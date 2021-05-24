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Sağlık Bakanlığı açıkladı! Koronavirüs salgınıyla mücadelede yeni dönem

AA
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Giriş: 24.05.2021 12:08
Güncelleme:24.05.2021 12:14
Koronavirüs salgınıyla mücadele devam ederken, Sağlık Bakanlığı yeni dönemi açıkladı. Sağlık alanındaki yapay zeka ve dijital atak, salgın sürecinde Türkiye'nin bir adım önde olmasını sağladı. İşte Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın çok önem verdiği ve üzerinde hassasiyetle durduğu proje...
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