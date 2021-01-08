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Sağlık Bakanlığı 8 Ocak 2021 Covid-19 vaka sayısını açıkladı | Türkiye'de bugün koronavirüsten kaç kişi öldü?

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Giriş: 08.01.2021 19:22
Güncelleme:08.01.2021 19:23
Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı covid19.saglik.gov.tr adresi üzerinden Türkiye'nin günlük korona virüs vaka sayısını açıkladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kritik açıklamalarda bulundu. İşte 8 Ocak 2021'e ait koronavirüs ölü, vaka, ağır hasta, iyileşen sayısı...

SON DAKİKA HABERİ: Sağlık Bakanlığı covid19.saglik.gov.tr adresi üzerinden Türkiye'nin günlük korona virüs vaka sayısını açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kritik açıklamalarda bulundu.

İşte 8 Ocak 2021'e ait koronavirüs ölü, vaka, ağır hasta, iyileşen sayısı...

GÜNÜN KOVİD-19 TABLOSU ( 8 OCAK 2021)

Türkiye'de son 24 saatte 184 bin 193 Kovid-19 testi yapıldı, 11 bin 479 kişinin testi pozitif çıktı, 186 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta 3 bin 94 oldu, 9 bin 894 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 182 bin 145'e yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugün tespit edilen 1.291 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız azalmaya devam ediyor. Hastane yükümüz umut verici şekilde azalıyor. Vaka sayılarındaki düşüşü kalıcı kılmak elimizde. Kısıtlama ve tedbirlere tam olarak uyalım. Birlik olup kazanacağız." dedi.

Sağlık Bakanlığı 8 Ocak 2021 Covid-19 vaka sayısını açıkladı | Türkiyede bugün koronavirüsten kaç kişi öldü? SAĞLIK BAKANLIĞI 8 OCAK 2021 COVİD-19 VAKA SAYISINI AÇIKLADI | TÜRKİYE'DE BUGÜN KORONAVİRÜSTEN KAÇ KİŞİ ÖLDÜ?

7 OCAK TABLOSU

6 OCAK TABLOSU

5 OCAK TABLOSU

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