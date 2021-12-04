Sağlık Bakanlığı 4 Aralık 2021 Kovid-19 vaka ve vefat tablosu | Türkiye'de koronavirüsten kaç kişi öldü vaka sayısı ne kadar?

Sağlık Bakanlığı günün vaka, vefat ve aşılama sayılarını içeren koronavirüs tablosunu açıkladı. Peki, 4 Aralık Cumartesi günü Türkiye'de kaç kişi koronavirüse yakalandı? Kaç vatandaşımız Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti? İşte tüm detaylarıyla 4 Aralık 2021 vaka ve vefat tablosu...