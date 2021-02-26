Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı covid19.saglik.gov.tr adresi üzerinden Türkiye'nin günlük koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısını açıkladı Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 74 kişinin koronavirüsten hayatını kaybettiğini, 9 bin 205 yeni vaka sayısının olduğunu açıkladı.. İşte 26 Şubat 2021 koronavirüs tablosu ve detaylar...