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Sağlık Bakanlığı 26 Şubat 2021 Kovid-19 vaka ve vefat sayılarını açıkladı | Türkiye'de koronavirüsten kaç kişi öldü?

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Giriş: 26.02.2021 19:54
Güncelleme:26.02.2021 19:58
Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı covid19.saglik.gov.tr adresi üzerinden Türkiye'nin günlük koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısını açıkladı Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 74 kişinin koronavirüsten hayatını kaybettiğini, 9 bin 205 yeni vaka sayısının olduğunu açıkladı.. İşte 26 Şubat 2021 koronavirüs tablosu ve detaylar...
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