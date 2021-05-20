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Sağlık Bakanlığı 20 Mayıs Perşembe Kovid-19 vaka ve vefat tablosunu açıkladı

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Giriş: 20.05.2021 20:10
Güncelleme:20.05.2021 20:15
Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı 20 Mayıs 2021 Perşembe günlük vaka ve vefat tablosunu yayınladı. covid19.saglik.gov.tr web adresinden açıklanan verilere göre bugün Türkiye'de kaç kişi koronavirüse yakalandı? Koronavirüste toplam vaka sayısı kaç oldu? Vakalarda düşüş devam ediyor mu? İşte vakalardaki son durum...
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20 Mayıs Perşembe Kovid-19 tablosu açıklandı
20 Mayıs Perşembe Kovid-19 tablosu açıklandı
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