Sağlık Bakanı yardımcısı Prof.Dr. Emine Alp Meşe görevden alındı! Yerine Doç. Dr. Tolga Tolunay atandı

Resmi Gazete'de yayınlanan atama kararlarına göre çok sayıda mevkide değişikliğe gidildi. Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Emine Alp Meşe görevden alındı. Yerine Doç. Dr. Tolga Tolunay atandı.

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