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Sağlık Bakanı yardımcısı Prof.Dr. Emine Alp Meşe görevden alındı! Yerine Doç. Dr. Tolga Tolunay atandı

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Giriş: 03.04.2021 01:26
Güncelleme:03.04.2021 01:30
Resmi Gazete'de yayınlanan atama kararlarına göre çok sayıda mevkide değişikliğe gidildi. Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Emine Alp Meşe görevden alındı. Yerine Doç. Dr. Tolga Tolunay atandı.
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