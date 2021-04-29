29 Nisan 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Sağlık Bakanı Koca'dan 'tam kapanma' mesajında 'bayram' vurgusu

Sağlık Bakanı Koca'dan 'tam kapanma' mesajında 'bayram' vurgusu

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 29.04.2021 23:12
Güncelleme:29.04.2021 23:12
Türkiye yeni tip koronavirüs salgını tedbirleri için 17 günlük tam kapanmaya gitti. 29 Nisan saat 19'da başlayan tedbir amaçlı kısıtlamalar 17 Mayıs saat 05'e kadar sürecek. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise kısıtlamayla ilgili bir mesaj paylaştı.

81 il genelinde yeni tip koronavirüs tedbileri kapsamında 29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında tam kısıtlama uygulanacak.

Günlük 60 binleri aşan ve 400'e yaklaşan vefat sayılarının önüne geçebilemek için alınan ilk olaran Ramazan ayının ilk 2 haftasında kısmi kapanmaya giden Türkiye 17 Nisan itibariyle tam kapanma uygulayacak.

"BAYRAM, BAYRAM OLSUN"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bu akşam saat 19 itibariyle ülke genelinde başlayan kısıtlamalarla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden bir mesaj paylaştı. Bakan Koca mesajında; "17 günlük mücadelemiz başladı. Bayram, Bayram olsun." ifadelerini kullandı.

17 günlük mücadelemiz başladı.
Bayram, Bayram olsun. pic.twitter.com/Tsc8wngKjb

— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 29, 2021

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

Sağlık Bakanı Koca'dan 'tam kapanma' mesajı
Sağlık Bakanı Koca'dan 'tam kapanma' mesajı
Gezi davasında flaş detaylar! Sanıklar bir bir itiraf etti
Gezi davasında flaş detaylar! Sanıklar bir bir itiraf etti
Başkan Erdoğan Mehmetçik ile iftar yaptı
Başkan Erdoğan Mehmetçik ile iftar yaptı
Thodex vurgununda yeni gelişme!
Thodex vurgununda yeni gelişme!
Yeni nesil patlayıcı üretim kabiliyetinde süper lige çıktık
Yeni nesil patlayıcı üretim kabiliyetinde süper lige çıktık
Vaka sayısını yeniden 40 binin altında! Veriler açıklandı
Vaka sayısını yeniden 40 binin altında! Veriler açıklandı
Başkan Erdoğan’a anlamlı hediye
Başkan Erdoğan’a anlamlı hediye
Başkan Erdoğan'dan memur ve esnafa müjde
Başkan Erdoğan'dan memur ve esnafa müjde
İngilizlerin bozguna uğratıldığı unutturulmak istenen zafer
İngilizlerin bozguna uğratıldığı unutturulmak istenen zafer
Unutturulmuş bir zafer! Kut'ül Amare Zaferi nasıl geldi?
Unutturulmuş bir zafer! Kut'ül Amare Zaferi nasıl geldi?
Hindistan varyantıyla ilgili canlı yayında korkutan uyarı!
Hindistan varyantıyla ilgili canlı yayında korkutan uyarı!
Türkiye'nin SİHA'ları ilk kez 7 yıl önce bugün uçtu! Selçuk Bayraktar SİHA'ların ilk uçuş görüntülerini paylaştı
Türkiye'nin SİHA'ları ilk kez 7 yıl önce bugün uçtu! Selçuk Bayraktar SİHA'ların ilk uçuş görüntülerini paylaştı
Daha Fazla Video Göster