Son dakika haberleri...Sağlık Bakanı Koca, tedavi gören Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Bitmez'i hastanede ziyaret etti. Bakan Koca, Bitmez'in sağlık durumunun düne göre daha ciddi olduğunu belirtti..

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