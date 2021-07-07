Sağlık Bakanı Koca: Kurban Bayramı'nda kısıtlama olmayacak

Türkiye üç bayramın ardından kısıtlamasız ilk bayrama hazırlanıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Kurban Bayramı’nda kısıtlama olmayacağını açıkladı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Melis Coşan aktardı. Melis Coşan, “Vakalar düşmeye devam ediyor ve aşılama hızlı şekilde devam ediyor. Tablonun olumlu yöne dönmesi ve 1 Temmuz’dan itibaren normalleşme adımlarının atılmasıyla birlikte vatandaşların akıllarında tek bir soru vardı. ‘Kurban Bayramı’nda ek tedbirler olacak mı?’ sorusuna cevap Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan geldi. Bakan Koca bayramda ek tedbirler olmayacağını açıkladı. Yani Kurban Bayramı’nda bir kısıtlama olmayacak. ” dedi.

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