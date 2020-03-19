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19.03.2020

Sağlık Bakanı Koca istedi sağlık çalışanları böyle alkışladı! VİDEO

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın talebi doğrultusunda Türkiye saat 21:00'da sağlık çalışanlarını alkışladı. Türkiye, koronavirüsle mücadelede yoğun mesai harcayan sağlık çalışanlarına destek verdi.

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