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Sağlık Bakanı Koca Gazze'ye yönelik sağlık yardımları için Mısır'da

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Giriş: 15.11.2023 14:42
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gazze'ye yönelik sağlık yardımları ile kanser hastalarının Türkiye'ye naklini görüşmek üzere Mısır Sağlık Bakanı Abdulgaffar ile Kahire'de bir araya geldi. Temasları sonrası Koca, Nasır Araştırma Enstitüsü Hastanesi'nde, Gazze'den getirilen yaralıları da ziyaret etti. Ayrıca Mısır'da basın toplantısı düzenleyen Bakan Koca "Durumu uygun olan hastaların Türkiye'ye getirilmesi planlanıyor. Kuvvetli dayanışma ile bu acı günleri geride bırakacağız" dedi.
Sağlık Bakanı Koca Gazze için Mısır’da
Sağlık Bakanı Koca Gazze için Mısır'da
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