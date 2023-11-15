15 Kasım 2023, Çarşamba
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Sağlık Bakanı Koca Gazze'ye yönelik sağlık yardımları için Mısır'da
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gazze'ye yönelik sağlık yardımları ile kanser hastalarının Türkiye'ye naklini görüşmek üzere Mısır Sağlık Bakanı Abdulgaffar ile Kahire'de bir araya geldi. Temasları sonrası Koca, Nasır Araştırma Enstitüsü Hastanesi'nde, Gazze'den getirilen yaralıları da ziyaret etti. Ayrıca Mısır'da basın toplantısı düzenleyen Bakan Koca "Durumu uygun olan hastaların Türkiye'ye getirilmesi planlanıyor. Kuvvetli dayanışma ile bu acı günleri geride bırakacağız" dedi.