Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Diyarbakır'da önemli mesaj! Kurban Bayramı'nı işaret etti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Sayın Cumhurbaşkanımızın Diyarbakır için kurduğu hayal de gerçek oluyor. Diyarbakır'ımızda 1000 yataklı tam teşekküllü ve en modern altyapıyla kurulacak olan Diyarbakır Şehir Hastanemizin ihalesini bu ay gerçekleştiriyoruz." dedi. Ayrıca Bakan Koca, konuşmasında "Kurban Bayramı'nı işaret ederek önemli bir mesaj verdi. İşte haberin detayları...