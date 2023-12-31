Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan yeni yıl mesajı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yeni yıl mesajında bir video paylaştı. Bakan Koca, "Yarından itibaren daha iyisini, daha fazlasını yapmaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.

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