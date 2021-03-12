13 Mart 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan videolu "evde sağlık hizmeti" paylaşımı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan videolu "evde sağlık hizmeti" paylaşımı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 12.03.2021 23:49
Güncelleme:13.03.2021 00:03
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Sağlık hizmetine erişim için hastamızın evine gitmemiz gerekiyorsa ekiplerimiz evine gidiyor." ifadesini kullandı.

Bakan Koca, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesine bağlı Kasımlar köyünde yaşayan ve periyodik olarak kontrol edilmeleri gereken iki kardeşe verilen evde sağlık hizmeti görüntülerini paylaştı.

Bakan Koca, "Sağlık hizmetine erişim için hastamızın evine gitmemiz gerekiyorsa ekiplerimiz evine gidiyor. Bu yavrularımız bize, geleceğimiz ise yavrularımıza emanet." açıklamasında bulundu.

Videoda, haftalık olarak kan ölçümlerinin yapılması gereken iki kardeş için Kasımlar köyüne giden sağlık ekipleri yer alıyor. Ekipler, evlerinde ziyaret ettikleri iki kardeşin kanlarını alıp gerekli muayenelerini de yapıyor.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Bakan Koca'dan evde sağlık hizmeti paylaşımı
Bakan Koca'dan "evde sağlık hizmeti" paylaşımı
Buldan’a yanıt: Bana azmettirici” dedi
Buldan’a yanıt: Bana "azmettirici” dedi
Türkiye'de vaka sayıları artıyor
Türkiye'de vaka sayıları artıyor
Başkan Erdoğan seslendirdi
Başkan Erdoğan seslendirdi
Son dakika: İçişleri Bakanlığı duyurdu! Bombalı saldırı hazırlığında olan PYD-YPG'li terörist yakalandı!
Son dakika: İçişleri Bakanlığı duyurdu! Bombalı saldırı hazırlığında olan PYD-YPG'li terörist yakalandı!
ABD'ye terör örgütü YPG uyarısı
ABD'ye terör örgütü YPG uyarısı
Başkan Erdoğan canlı yayında açıkladı: İki yeni yapı kuruyoruz
Başkan Erdoğan canlı yayında açıkladı: İki yeni yapı kuruyoruz
Esnafa 6 ayı ödemesiz 100 bin lira kredi müjdesi
Esnafa 6 ayı ödemesiz 100 bin lira kredi müjdesi
Başkan Erdoğan açıkladı: Sağlık Endüstrileri Başkanlığı...
Başkan Erdoğan açıkladı: Sağlık Endüstrileri Başkanlığı...
BES'te yeni gelişme!
BES'te yeni gelişme!
Başkan Erdoğan'dan dijital para açıklaması
Başkan Erdoğan'dan dijital para açıklaması
Başkan Erdoğan'dan Hal Yasası açıklaması
Başkan Erdoğan'dan Hal Yasası açıklaması
Daha Fazla Video Göster