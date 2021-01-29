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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan son dakika aşı açıklaması! İkinci sevkiyat Türkiye'ye geliyor

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Giriş: 29.01.2021 00:36
Güncelleme:29.01.2021 00:37
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Çin'den getirilen koronavirüs aşılarının ikinci sevkiyatının bu sabah Türkiye'ye ulaşacağını duyurdu. Sağlık Bakanı Koca " Tedarik programına uygun olarak aşı sevkiyatı devam edecek." ifadelerini kullandı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan son dakika aşı açıklaması!
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan son dakika aşı açıklaması!
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