Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan son dakika aşı açıklaması! İkinci sevkiyat Türkiye'ye geliyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Çin'den getirilen koronavirüs aşılarının ikinci sevkiyatının bu sabah Türkiye'ye ulaşacağını duyurdu. Sağlık Bakanı Koca " Tedarik programına uygun olarak aşı sevkiyatı devam edecek." ifadelerini kullandı.