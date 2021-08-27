Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan son dakika açıklaması! Türkiye genelinde risk haritasında kırmızı il kalmadı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı son dakika paylaşımında Türkiye'nin koronavirüs risk haritasında kırmızı ilin kalmadığını duyurdu. Bakan Koca Türkiye Kovid-19 Risk Haritası'nda kırmızı il kalmadı. İşi başlatmak kadar bitirmek de çok güzel." ifadelerini kullandı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN