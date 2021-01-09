Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca paylaşımında "SMA Hastası çocuklarımızın durumu ile ilgili SMA Bilim Kurulumuz önemli bir toplantı yaptı. Bilimin gösterdiği her yolu çocuklarımızın tedavisi için değerlendireceğimizden emin olunuz. Uygun hastada uygun tedavi kesinlikle devreye alınacaktır." ifadelerini kullandı. Gen tedavisindeki gelişmelerin yakında takip edildiğini belirten Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tedavinin somut etkisi görülmesi durumunda devreye alınacağını açıkladı.