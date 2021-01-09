09 Ocak 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan SMA açıklaması! "Bilimin gösterdiği her yolu çocuklarımızın tedavisi için kullanacağız"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan SMA açıklaması! "Bilimin gösterdiği her yolu çocuklarımızın tedavisi için kullanacağız"

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 09.01.2021 19:17
Güncelleme:09.01.2021 19:18
Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca paylaşımında "SMA Hastası çocuklarımızın durumu ile ilgili SMA Bilim Kurulumuz önemli bir toplantı yaptı. Bilimin gösterdiği her yolu çocuklarımızın tedavisi için değerlendireceğimizden emin olunuz. Uygun hastada uygun tedavi kesinlikle devreye alınacaktır." ifadelerini kullandı. Gen tedavisindeki gelişmelerin yakında takip edildiğini belirten Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tedavinin somut etkisi görülmesi durumunda devreye alınacağını açıkladı.
Sağlık Bakanı Koca'dan SMA açıklaması!
Sağlık Bakanı Koca'dan SMA açıklaması!
PKK'dan Kerkük'te kirli plan!
PKK'dan Kerkük'te kirli plan!
Türkiye'den 9 yeni NAVTEX kararı!
Türkiye'den 9 yeni NAVTEX kararı!
Milletimizin arasına nifak sokmaya çalışanları hep hüsrana uğrattık
"Milletimizin arasına nifak sokmaya çalışanları hep hüsrana uğrattık"
Zaman farklı senaryolar aynı!
Zaman farklı senaryolar aynı!
Başkan Erdoğan'ın ziyaretlerinin şifresi!
Başkan Erdoğan'ın ziyaretlerinin şifresi!
Boğaziçi eylemlerinde Gezi'yi hatırlatan görüntüler
Boğaziçi eylemlerinde Gezi'yi hatırlatan görüntüler
PKK’nın hedefinde çocuklar var! Kirli plan
PKK’nın hedefinde çocuklar var! Kirli plan
Biz buradayız ana daha ölmedik!'
"Biz buradayız ana daha ölmedik!'
Türk hekimleri buldu! İşte kansere karşı yeni yöntem
Türk hekimleri buldu! İşte kansere karşı yeni yöntem
CHP’li İBB’nin kreş algısı!
CHP’li İBB’nin kreş algısı!
CHP’de ulusalcılar kazan kaldırdı!
CHP’de ulusalcılar kazan kaldırdı!
Daha Fazla Video Göster