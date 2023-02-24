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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan şebeke suyu uyarısı: Valilik izin verene kadar içme suyu olarak kullanmayın

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Giriş: 24.02.2023 17:00
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta açıklamalarda bulundu. Bakan Koca "Şebeke suyunun içme suyu olarak kullanılmasının riskli olduğu tespit edilmiştir. Valilik izin verene kadar kullanmayın." dedi.
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