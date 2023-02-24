Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan şebeke suyu uyarısı: Valilik izin verene kadar içme suyu olarak kullanmayın

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta açıklamalarda bulundu. Bakan Koca "Şebeke suyunun içme suyu olarak kullanılmasının riskli olduğu tespit edilmiştir. Valilik izin verene kadar kullanmayın." dedi.