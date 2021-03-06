Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı son dakika açıklamasıyla CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun eleştirilerine yanıt verdi. Bakan Koca paylaşımında "TÜRKİYE’NİN İKİ ORDUSU var. Biri ülkeyi, biri 83 milyonun sağlığını koruyor. İkisi de siyasi çıkar amaçlı ithamlarla yıpratılmaya gelmez. Bilhassa, salgınla savaşın silahı olan aşının tedariki boş sözlerle, maksatlı ifşaatla riske atılıyorsa! Söz sırası aşı bekleyenlere de gelir!" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...