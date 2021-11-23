Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan koronavirüs ilacı açıklaması! Kapanma olacak mı? Koronavirüse karşı tedbir mesajı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 tedavisinde kullanılacak Molnupiravir hapının Türkiye'deki süreci hakkında konuştu. Bakan Koca, Türkiye olarak vatandaşı erken dönemde bu ilaçlarla tanıştırma noktasında kararlı olduklarını kaydetti. Kapanma iddiaları hakkında da bilgi veren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Yeni dönemde 'Daha çok kişisel tedbirleri, kişisel güvenlik çemberi ve aşıyı önemsiyor olacağız' demiştim. Yine aynı şekilde yeni dönemde kapatmaları düşünmüyoruz. Yeni dönemde kişisel tedbirleri özellikle aşıyı son derece önemsiyoruz" dedi.

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