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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan koronavirüs aşısı açıklaması! İşte son durum

ahaber.com.tr
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Giriş: 10.07.2021 09:37
Güncelleme:10.07.2021 09:37
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı son dakika açıklamasında Türkiye'deki aşılama çalışmalarına yönelik son durumu paylaştı. Bakan Koca "57 Milyon dozu geçtik. İlk doz aşısını yaptıranların oranı ise %60’ın üzerine çıktı. Randevu alın, bir an evvel siz de aşınızı yaptırın." ifadelerini kullandı.
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