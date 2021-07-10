Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan koronavirüs aşısı açıklaması! İşte son durum

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı son dakika açıklamasında Türkiye'deki aşılama çalışmalarına yönelik son durumu paylaştı. Bakan Koca "57 Milyon dozu geçtik. İlk doz aşısını yaptıranların oranı ise %60’ın üzerine çıktı. Randevu alın, bir an evvel siz de aşınızı yaptırın." ifadelerini kullandı.