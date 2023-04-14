14 Nisan 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Kocaeli Şehir Hastanesi paylaşımı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Kocaeli Şehir Hastanesi paylaşımı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 14.04.2023 00:08
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 15 Nisan Cumartesi günü açılacak Kocaeli Şehir Hastanesi ile sağlık sisteminin daha da güçleneceğini bildirdi.

Bakan Koca, sosyal medya paylaşımında, Türkiye'nin büyük sağlık yatırımlarına devam ettiğini belirtti.

Kocaeli Şehir Hastanesine ilişkin bir videonun da yer aldığı paylaşımında Koca, "6 hastaneden oluşan, toplam 1218 yatak kapasitesiyle Kocaeli Şehir Hastanesi, 15 Nisan Cumartesi günü açılıyor. Dev sağlık kompleksi, sağlık sistemimizin gücüne güç katacak." ifadelerini kullandı.

218 POLİKLİNİK İLE HİZMET VERİLECEK

Şehir hastanesi, 368 bin metrekarelik alan üzerinde 1218 yatak kapasiteli olarak planlandı. 218 polikliniğin açılacağı hastanede, 188 yoğun bakım yatağı, 30 diyaliz yatağı ve 63 ameliyathane ile hizmet verilecek. Hastane ayrıca depreme karşı 1069 sismik izolatöre sahip olacak.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Kocaeli Şehir Hastanesi açılıyor
Kocaeli Şehir Hastanesi açılıyor
Kılıçdaroğlu’na liste bombardımanı
Kılıçdaroğlu'na liste bombardımanı
143 bin köy evi için hummalı çalışma
143 bin köy evi için hummalı çalışma
Erdoğan liderliğinde Albayrak mimarlığında
Erdoğan liderliğinde Albayrak mimarlığında
Togg’a binmek isteyen teyzeyi kırmadı
Togg'a binmek isteyen teyzeyi kırmadı
14 Mayıs’ta 7’linin raf ömrü dolacaktır
"14 Mayıs’ta 7’linin raf ömrü dolacaktır"
7’liye ağır bombardıman
7'liye ağır bombardıman
Mısır ile elçi ataması ne zaman?
Mısır ile elçi ataması ne zaman?
Krizin yeni adı: Bakanlık koltuğu
Krizin yeni adı: Bakanlık koltuğu
Ulusal Staj Programı erişime açıldı
Ulusal Staj Programı erişime açıldı
Özerklik isteyen PKK’nın umudu 14 Mayıs seçimi!
Özerklik isteyen PKK’nın umudu 14 Mayıs seçimi!
İYİ Parti’de peş peşe istifalar!
İYİ Parti'de peş peşe istifalar!
Daha Fazla Video Göster