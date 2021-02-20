Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan kademeli normalleşme açıklaması

Son dakika haberine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Normalleşme adımlarını titizlikle çalışıyoruz. Yerinde karar dönemi ile kademeli normalleşeceğiz." dedi. Bakan Koca, "1 Mart itibarıyla süreç belirlenen kriterler çerçevesinde 4 risk seviyesinde valilerimiz başkanlığındaki il hıfzıssıhha kurullarıyla başlayacak" ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı Twitter'dan kademeli normalleşme ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Bakan Koca'nın paylaşımı:

"Normalleşme adımlarını titizlikle çalışıyoruz. Yerinde karar dönemi ile kademeli normalleşeceğiz. 1 Mart itibariyle süreç belirlenen kriterler çerçevesinde dört risk seviyesinde Valilerimizin başkanlığındaki il hıfzıssıhha kurullarımızla başlayacak."