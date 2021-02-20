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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan kademeli normalleşme açıklaması

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Giriş: 20.02.2021 13:09
Güncelleme:20.02.2021 13:12
Son dakika haberine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Normalleşme adımlarını titizlikle çalışıyoruz. Yerinde karar dönemi ile kademeli normalleşeceğiz." dedi. Bakan Koca, "1 Mart itibarıyla süreç belirlenen kriterler çerçevesinde 4 risk seviyesinde valilerimiz başkanlığındaki il hıfzıssıhha kurullarıyla başlayacak" ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı Twitter'dan kademeli normalleşme ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Bakan Koca'nın paylaşımı:
"Normalleşme adımlarını titizlikle çalışıyoruz. Yerinde karar dönemi ile kademeli normalleşeceğiz. 1 Mart itibariyle süreç belirlenen kriterler çerçevesinde dört risk seviyesinde Valilerimizin başkanlığındaki il hıfzıssıhha kurullarımızla başlayacak."

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