21 Temmuz 2021, Çarşamba
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan iki doz koronavirüs aşısı açıklaması: Çözüm için aşıyla kazanılacak bağışıklık şart
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda iki doz aşılamaya yönelik değerlendirmelerde bulundu. Kalıcı çözüm için aşıyla kazanılacak bağışıklığın şart olduğunu belirten Koca, "Bayramın tadını bozmadan dikkatli olalım" ifadelerini kullandı.