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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan flaş açıklama: Kısıtlamaların kademeli olarak kalkacağı günlere ulaşıyoruz

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Giriş: 13.05.2021 16:04
Güncelleme:13.05.2021 16:12
Son dakika haberine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından Ramazan Bayramı'na ilişkin mesaj paylaştı. Bakan Koca mesajında "Büyük bölümünü evlerimizde geçirdiğimiz bir ayın sonunda kısıtlamaların kademeli olarak kalkacağı günlere ulaşıyoruz. Doyasıya kucaklaşacağımız bayramların hasretiyle Bayramınızı tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı. Bakan Koca mesajında, "Büyük bölümünü evlerimizde geçirdiğimiz bir ayın sonunda kısıtlamaların kademeli olarak kalkacağı günlere ulaşıyoruz." dedi.

İşte Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaştığı mesaj:

Sevdiklerimizle candan ama mesafeli, el öpmeden idrak edeceğimiz üçüncü bayram. Büyük bölümünü evlerimizde geçirdiğimiz bir ayın sonunda kısıtlamaların kademeli olarak kalkacağı günlere ulaşıyoruz. Doyasıya kucaklaşacağımız bayramların hasretiyle Bayramınızı tebrik ediyorum.

Bakan Koca, paylaştığı videoda ise "Salgın hastalık gölgesindeki 3. bayramımızı yapacağız. Sevdiklerimizle daha candan ama mesafeli, el öpmeden idrak edeceğimiz 3. bayram. Doyasıya kucaklaşacağımız bayramların hasretiyle hepimizin Ramazan Bayramını tebrik ediyor, selam ve saygılarımı sunuyorum" dedi

İşte Bakan Koca'nın açıklamaları:

Aziz vatandaşlarımız, manevi atmosferi ile bizi saran Ramazan ayının sonuna geldik. Büyük bölümünü evlerimizde geçirdiğimiz bir ayın sonunda kısıtlamaların kademeli olarak kalkacağı günlere ulaşıyoruz.

Bayram, hesapsız ve tertemiz bir beklentinin vuslat anındaki huzurlu makamıdır.

Bayramı bayram yapan kardeşlik hukukunun, birlik ve beraberliğin en yüksek seviyede yaşanmasıdır. Bunun için bekleriz bayramları.

Salgın hastalık gölgesindeki 3. bayramımızı yapacağız. Sevdiklerimizle daha candan ama mesafeli, el öpmeden idrak edeceğimiz 3. bayram.

İnsana kalbiyle bakabilmeyi bilen Sağlık çalışanlarımız hep görev başındaydı. Bayramda da nöbette olan sağlık çalışanlarımız, güvenlik görevlilerimiz olacak. Ailelerinden ayrı kalacaklar yine. Öncelikle onların bayramını tebrik etmek istiyorum.

Doyasıya kucaklaşacağımız bayramların hasretiyle hepimizin Ramazan Bayramını tebrik ediyor, selam ve saygılarımı sunuyorum.

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